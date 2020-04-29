Как было заявлено, бюджет России на дома ветеранам боевых действий направил примерно 49 миллионов рублей. Такая же сумма была направлена и дагестанским бюджетом.
Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам
- Автор Мадина
- 29 апреля, 2020. Среда 15:46
Министерство труда и социального развития Дагестана выдала участникам Афганских событий 83 сертификата для получения безвозмездных субсидий при покупки дома. Также сертификаты вручили 4 участникам и вдовам участников Венгерских событий.
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