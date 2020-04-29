ЗАМАНА - Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам

Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам

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29 апреля, 2020. Среда 15:46
Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам

Министерство труда и социального развития Дагестана выдала участникам Афганских событий 83 сертификата для получения безвозмездных субсидий при покупки дома. Также сертификаты вручили 4 участникам и вдовам участников Венгерских событий.

Минтруд Дагестана выдал 87 субсидий на жилье афганцам
Общество

Как было заявлено, бюджет России на дома ветеранам боевых действий направил примерно 49 миллионов рублей. Такая же сумма была направлена и дагестанским бюджетом.

 

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