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Уважаемые граждане Республики Дагестан! В связи с распространением в социальных сетях информации о применении авиации для дезинфекции населенных пунктов со ссылкой на МЧС сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и является ложной. Дезинфекция территорий городов и районов проводится Главным управлением и МЧС Дагестана совместно с органами местного самоуправления с привлечением автотранспорта и ручных распылителей только наземным способом. Для получения объективной информации просьба обращаться к официальным источникам. Муслим Девришбеков - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по гражданской обороне и защите населения