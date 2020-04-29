ЗАМАНА - В Дагестане для дезинфекции не применяется авиация

В Дагестане для дезинфекции не применяется авиация

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29 апреля, 2020. Среда 15:43
В Дагестане для дезинфекции не применяется авиация

Появившиеся сведения о проводимой дезинфекции городов с помощью авиации не соответствуют реальности.

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Уважаемые граждане Республики Дагестан! В связи с распространением в социальных сетях информации о применении авиации для дезинфекции населенных пунктов со ссылкой на МЧС сообщаем, что данная информация не соответствует действительности и является ложной. Дезинфекция территорий городов и районов проводится Главным управлением и МЧС Дагестана совместно с органами местного самоуправления с привлечением автотранспорта и ручных распылителей только наземным способом. Для получения объективной информации просьба обращаться к официальным источникам. Муслим Девришбеков - заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по гражданской обороне и защите населения

Публикация от ГУ МЧС России по РД (@mchsdagestan)

Об этом заявляет пресс-служба дагестанского МЧС. Видео прилагается.

 

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