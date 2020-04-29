Стоит заметить, в Тебекмахи, с населением больше 2,5 тысяч человек, участились случаи внебольничной пневмонии.
По поручению главы минздрава РД Джамалудина Гаджиибрагимова в село Тебекмахи Акушинского района будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом
- Автор Мадина
- 29 апреля, 2020. Среда 15:39
«Мобильный пункт появится в селе в ближайшие пару дней и будет пребывать там, пока диагностику не пройдут все сельчане» - заявили в пресс-службе минздрава Дагестана.
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