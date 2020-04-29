По поручению главы минздрава РД Джамалудина Гаджиибрагимова в село Тебекмахи Акушинского района будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом

Автор Мадина

«Мобильный пункт появится в селе в ближайшие пару дней и будет пребывать там, пока диагностику не пройдут все сельчане» - заявили в пресс-службе минздрава Дагестана.