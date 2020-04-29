Ректор ДГУ прокомментировал решение Путина

Он подчеркнул, что в настоящее время в регионе необходимы та собранность, та дисциплина, о которых сказал президент страны, и самоизоляция. Ректор Даггосуниверситета выделил то, что Путин подчеркнул роль ученых в борьбе с COVID19. Более подробные комментарий относительно данной темы можно прочесть по ссылке