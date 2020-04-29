Он подчеркнул, что в настоящее время в регионе необходимы та собранность, та дисциплина, о которых сказал президент страны, и самоизоляция. Ректор Даггосуниверситета выделил то, что Путин подчеркнул роль ученых в борьбе с COVID19. Более подробные комментарий относительно данной темы можно прочесть по ссылке
Ректор ДГУ прокомментировал решение Путина
- Автор Габи
- 29 апреля, 2020. Среда 15:16
Ректор ДГУ дал комментарии относительно решения президента страны Владимира Путина о продлении режима самоизоляции.
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