Реализация этого проекта в каждом регионе РФ полностью соответствует государственной линии, которая направлена на патриотическую работу с молодежью, реализацию госполитики в области соцзащиты и помощи ветеранам и т.д.
Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
- Автор Габи
- 29 апреля, 2020. Среда 14:57
В преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы, в феврале текущего года начался социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» (https://мечтаветерана.рф), с помощью которого жители России имеют возможность рассказать о подвигах, живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны, кроме того на сайте проекта есть возможность сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.
Последнее от Габи
- Нариман Асваров прокомментировал поправки в Конституцию РФ
- Ректор ДГУ прокомментировал решение Путина
- Муртазали Рабаданов: "В период самоизоляции необходима собранность и дисциплина, о которых сказал Владимир Путин"
- 30 махачкалинских семей получили ноутбуки для дистанционного обучения
- Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе