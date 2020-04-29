ЗАМАНА - Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

Автор
29 апреля, 2020. Среда 14:57
Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

В преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы, в феврале текущего года начался социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» (https://мечтаветерана.рф), с помощью которого жители России имеют возможность рассказать о подвигах, живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны, кроме того на сайте проекта есть возможность сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.

Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
Общество

Реализация этого проекта в каждом регионе РФ полностью соответствует государственной линии, которая направлена на патриотическую работу с молодежью, реализацию госполитики в области соцзащиты и помощи ветеранам и т.д. 

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top