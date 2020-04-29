Стартовал социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

В преддверии 75-й годовщины празднования Великой Победы, в феврале текущего года начался социальный проект «МЕЧТА ВЕТЕРАНА» (https://мечтаветерана.рф), с помощью которого жители России имеют возможность рассказать о подвигах, живущих рядом с нами ветеранов Великой Отечественной войны, кроме того на сайте проекта есть возможность сообщить о больших и маленьких несбывшихся мечтах победителей.