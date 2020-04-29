В проекте активно участвовали депутат Народного Собрания Республики Дагестан Нариман Темуркаев, депутаты Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», а также компания 05.ru. Главным критерием отбора малообеспеченных семей было наличие в них детей старшего школьного возраста, которым необходимо сдавать экзамены в текущем году. Компьютеры передали для того, чтобы учащиеся продолжали обучение, поскольку далеко не все семьи могут приобрести необходимые гаджеты.
Отметим, что деятельность в этом направлении будет продолжаться.