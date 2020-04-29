ЗАМАНА - 30 махачкалинских семей получили ноутбуки для дистанционного обучения

30 махачкалинских семей получили ноутбуки для дистанционного обучения

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29 апреля, 2020. Среда 13:16
30 махачкалинских семей получили ноутбуки для дистанционного обучения

30 компьютеров передали махачкалинским многодетным семьям, где воспитываются четверо и более детей, а также дети-сироты в ходе проекта «Учимся вместе», который организовал волонтерский центр Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия».

30 махачкалинских семей получили ноутбуки для дистанционного обучения
Общество

В проекте активно участвовали депутат Народного Собрания Республики Дагестан Нариман Темуркаев, депутаты Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», а также компания 05.ru. Главным критерием отбора малообеспеченных семей было наличие в них детей старшего школьного возраста, которым необходимо сдавать экзамены в текущем году. Компьютеры передали для того, чтобы учащиеся продолжали обучение, поскольку далеко не все семьи могут приобрести необходимые гаджеты.

Отметим, что деятельность в этом направлении будет продолжаться.

 

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