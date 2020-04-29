Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе

Автор Габи

В Курахском районе под председательством главы района Замира Азизова прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом проинформировали "Замана" в пресс-службе райадминистрации.