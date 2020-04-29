ЗАМАНА - Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе

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29 апреля, 2020. Среда 13:06
Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе

В Курахском районе под председательством главы района Замира Азизова прошло очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Об этом проинформировали "Замана" в пресс-службе райадминистрации.

Заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом проведено в Курахском районе
Общество

Открывая заседание, глава муниципалитета остановился на вопросах безответственного отношения ряда руководителей, глав сельских поселений и прибывших в район лиц из неблагополучных регионов страны к угрозе распространения COVID-19. 

По результатам заседания Замир Азизов вручил начальнику ОМВД термометр, чтобы дистанционно определялась температура тела граждан, прибывших на территорию района на блокпосту у въезда в Курахский район. Аналогичными термометрами обеспечены центральная районная больница и администрация МР «Курахский район».

 

 

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