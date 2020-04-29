Открывая заседание, глава муниципалитета остановился на вопросах безответственного отношения ряда руководителей, глав сельских поселений и прибывших в район лиц из неблагополучных регионов страны к угрозе распространения COVID-19.
По результатам заседания Замир Азизов вручил начальнику ОМВД термометр, чтобы дистанционно определялась температура тела граждан, прибывших на территорию района на блокпосту у въезда в Курахский район. Аналогичными термометрами обеспечены центральная районная больница и администрация МР «Курахский район».