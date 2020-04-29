Назначен врио руководителя Агентства по инвестициям Дагестана
- Автор Мадина
- 29 апреля, 2020. Среда 08:31
Лидер РД Владимир Васильев выбрал нового врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Им является Камил Магомедов.
Гаджи Гасанов, ранее занимающий должность руководителя данного учреждения, был освобожден от занимаемого места по решению Главы Дагестана.
Последнее от Мадина
- В Махачкале главу пассажирской компании заподозрили в хищении 133 млн
- Гендиректор Кизлярского коньячного завода провел благотворительную акцию
- Гендиректор Кизлярского коньячного завода провел благотворительную акцию
- Путин заявил о начале производства препаратов для лечения коронавируса
- Путин пообещал авиационный парад в День Победы