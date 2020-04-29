ЗАМАНА - Назначен врио руководителя Агентства по инвестициям Дагестана

Назначен врио руководителя Агентства по инвестициям Дагестана

Автор
29 апреля, 2020. Среда 08:31
Назначен врио руководителя Агентства по инвестициям Дагестана

Лидер РД Владимир Васильев выбрал нового врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Им является Камил Магомедов. 

Назначен врио руководителя Агентства по инвестициям Дагестана
Общество

 Гаджи Гасанов, ранее занимающий должность руководителя данного учреждения, был освобожден от занимаемого места по решению Главы Дагестана.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top