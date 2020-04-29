Российский бизнесмен и меценат, гендиректор АО «Кизлярского коньячного завода» Евгений Дружинин направил районной и городской больницам Кизляра, благотворительным фондам, волонтерским корпусам, а также малоимущим людям региона больше тонны продуктовых наборов.
Гендиректор Кизлярского коньячного завода провел благотворительную акцию
- Автор Мадина
- 29 апреля, 2020. Среда 08:15
Помощь от генерального директора Кизлярского коньячного завода получили больницы, благотворительные фонды и малоимущие жители Дагестана.
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