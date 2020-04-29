Путин заявил о начале производства препаратов для лечения коронавируса

В РФ с нуля начали производство нескольких препаратов для лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил лидер страны Владимир Путин в процессе собрания с руководителями субъектов,.

Президент добавил, что в стране получилось развернуть 116 тысяч коек для людей с коронавирусом.

Как заметил Путин, в РФ больше чем в 10 раз возросло производство медицинских масок.