Президент добавил, что в стране получилось развернуть 116 тысяч коек для людей с коронавирусом.
Как заметил Путин, в РФ больше чем в 10 раз возросло производство медицинских масок.
В РФ с нуля начали производство нескольких препаратов для лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил лидер страны Владимир Путин в процессе собрания с руководителями субъектов,.
Президент добавил, что в стране получилось развернуть 116 тысяч коек для людей с коронавирусом.
Как заметил Путин, в РФ больше чем в 10 раз возросло производство медицинских масок.
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