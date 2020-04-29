Путин пообещал авиационный парад в День Победы

Президент РФ Владимир Путин дал обещание, что в День Победы пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Его заявление во вторник, 28 апреля, передает РИА Новости.

«9 мая в небе страны в парадном строю, отдавая честь героям войны, пройдет авиационная техника», — сообщил президент России, уточнив, что вечером в тот же день в центре городов страны состоятся фейерверки в честь 75-летия Победы.