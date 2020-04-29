Президент напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Путин объявил эти дни нерабочими с сохранением заработной платы. Он уточнил, что и в привычной ситуации многие люди не работали бы, а ныне тем более нельзя подвергать себя опасности.
Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая
- Автор Мадина
- 29 апреля, 2020. Среда 01:00
Период самоизоляции в стране продлен до 11 мая, изначально он был введен до 30 апреля. Об этом Лидер РФ Владимир Путин сообщил в ходе собрания с руководителями субъектов.
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