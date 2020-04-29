ЗАМАНА - Муфтият Дагестана поддержал решение Президента РФ о продлении режима самоизоляции

Муфтият Дагестана поддержал решение Президента РФ о продлении режима самоизоляции

Автор
29 апреля, 2020. Среда 00:05
Муфтият Дагестана поддержал решение Президента РФ о продлении режима самоизоляции

Режим самоизоляции в РФ продлили до 11 мая из-за распространения коронавирусной инфекции, такой указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. В современных реалиях это единственный верный путь огородить себя и своих близких от инфекции, который под силу каждому из нас.

Муфтият Дагестана поддержал решение Президента РФ о продлении режима самоизоляции
Общество

Муфтият РД вот уже третью неделю обращается к верующим с призывом совершать молитвы дома. Об идее продления режима самоизоляции высказался помощник Муфтия РД Магомед Магомедов. Он отметил, что полностью поддерживает продление режима самоизоляции, так как коронавирусная инфекция развивается довольно-таки интенсивно. Он также подчеркнул, что это единственный верный шаг, который позволит обезопасить граждан от распространения коронавируса.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top