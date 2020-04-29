Муфтият Дагестана поддержал решение Президента РФ о продлении режима самоизоляции

Режим самоизоляции в РФ продлили до 11 мая из-за распространения коронавирусной инфекции, такой указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. В современных реалиях это единственный верный путь огородить себя и своих близких от инфекции, который под силу каждому из нас.

Муфтият РД вот уже третью неделю обращается к верующим с призывом совершать молитвы дома. Об идее продления режима самоизоляции высказался помощник Муфтия РД Магомед Магомедов. Он отметил, что полностью поддерживает продление режима самоизоляции, так как коронавирусная инфекция развивается довольно-таки интенсивно. Он также подчеркнул, что это единственный верный шаг, который позволит обезопасить граждан от распространения коронавируса.