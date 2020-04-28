В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности
- Автор Мадина
- 28 апреля, 2020. Вторник 15:40
Активисты Гумбетовского района помогают соблюдать режим самоизоляции и повышенной готовности, которые объявлены на территории региона, согласно указу Лидера Дагестана, с конца марта текущего года. Об этом пишет пресс-служба администрации района.
Помощник руководителя Гумбетовского района, председатель ДРОО «Молодежь Гумбетовского района» Магомед Зубайиров заявил, что представители молодежной организации района в качестве волонтеров вместе с сотрудниками властей района, врачами, работниками полиции, руководителями населенных пунктов организуют регулярную работу по профилактике коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Что такое национализм, и кто такие националисты
- Национализм как понятие
- В Дагестане обезвредили и уничтожили противотанковую мину
- В Новолакском районе создан резервный фонд помощи нуждающимся жителям и медучреждениям района
- С условиями пребывания и лечения больных в стационаре ознакомился глава Буйнакского района