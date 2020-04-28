ЗАМАНА - В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности

В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности

Автор
28 апреля, 2020. Вторник 15:40
В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности

Активисты Гумбетовского района помогают соблюдать режим самоизоляции и повышенной готовности, которые объявлены на территории региона, согласно указу Лидера Дагестана, с конца марта текущего года. Об этом пишет пресс-служба администрации района.

В Гумбетовском районе волонтеры помогают соблюдать режим повышенной готовности
Общество

Помощник руководителя Гумбетовского района, председатель ДРОО «Молодежь Гумбетовского района» Магомед Зубайиров заявил, что представители молодежной организации района в качестве волонтеров вместе с сотрудниками властей района, врачами, работниками полиции, руководителями населенных пунктов организуют регулярную работу по профилактике коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top