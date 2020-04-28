ЗАМАНА - В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19

В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19

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28 апреля, 2020. Вторник 15:35
В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19

В селе Новая Серебряковка организовали 30 коек для лечения пациентов с пневмонией и другими вирусными болезнями, в том числе и с коронавирусом.

В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19
Общество

Как подчеркнул главврач центральной больницы Кизлярского района Кутбудин Газиев, в скором времени по 35 койко-мест развернут в селах Черняевка и в Крайновке. Об этом заявили в пресс-службе администрации Кизляра.

В общем планируется развернуть 95 койко-мест. Подробнее можно прочитать тут.

 

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