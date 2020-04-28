В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19

Автор Мадина

В селе Новая Серебряковка организовали 30 коек для лечения пациентов с пневмонией и другими вирусными болезнями, в том числе и с коронавирусом.

