Как подчеркнул главврач центральной больницы Кизлярского района Кутбудин Газиев, в скором времени по 35 койко-мест развернут в селах Черняевка и в Крайновке. Об этом заявили в пресс-службе администрации Кизляра.
В общем планируется развернуть 95 койко-мест. Подробнее можно прочитать тут.
В Кизлярском районе развернули около 100 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19
- Автор Мадина
- 28 апреля, 2020. Вторник 15:35
В селе Новая Серебряковка организовали 30 коек для лечения пациентов с пневмонией и другими вирусными болезнями, в том числе и с коронавирусом.
Как подчеркнул главврач центральной больницы Кизлярского района Кутбудин Газиев, в скором времени по 35 койко-мест развернут в селах Черняевка и в Крайновке. Об этом заявили в пресс-службе администрации Кизляра.
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