ЗАМАНА - Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Автор
28 апреля, 2020. Вторник 12:15
Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав РД получил из федерального бюджета 842 миллиона рублей на борьбу с эпидемией коронавируса.

Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Общество

На эти деньги будет организована работа по обеспечению кислородом коек в перепрофилированных больницах, приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, а также покупка нового аппарата компьютерной томографии. В ведомстве отметили, что из бюджета Дагестана ГУ МЧС по РД ранее были направлены деньги на покупку средств индивидуальной защиты, а также на приобретение дезинфицирующих средств для медицинских учреждений. Было приобретено 1,200 тысячи противочумных костюмов, больше 2000 тысяч многоразовых комбинезонов, 200 тысяч масок и 2 тонны дезинфицирующих средств. Деятельность по обеспечению больниц и поликлиник средствами индивидуальной защиты продолжается.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top