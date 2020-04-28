Дагестан получил более 840 млн рублей на борьбу с коронавирусом

На эти деньги будет организована работа по обеспечению кислородом коек в перепрофилированных больницах, приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, а также покупка нового аппарата компьютерной томографии. В ведомстве отметили, что из бюджета Дагестана ГУ МЧС по РД ранее были направлены деньги на покупку средств индивидуальной защиты, а также на приобретение дезинфицирующих средств для медицинских учреждений. Было приобретено 1,200 тысячи противочумных костюмов, больше 2000 тысяч многоразовых комбинезонов, 200 тысяч масок и 2 тонны дезинфицирующих средств. Деятельность по обеспечению больниц и поликлиник средствами индивидуальной защиты продолжается.