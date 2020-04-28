В период священного месяца Рамадан в РД началась акция #НашДомДагестан, созданная для помощи нуждающимся людям. Акция стартовала благодаря инициативе известного российского общественного деятеля, лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Об этом пишут на сайте «Мирмол».
Сообщают, что больше 7 тонн продовольствия, состоящих из нужных продуктов питания (мука, рис, макароны, сахар, гречневая крупа, масло), было вручено нуждающимся людям в первый день акции.
В ходе доставки продуктов волонтеры соблюдали все правила санитарной безопасности.