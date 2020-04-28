ЗАМАНА - В Дагестане малоимущим семьям раздали более 7 тонн продуктов

В Дагестане малоимущим семьям раздали более 7 тонн продуктов

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28 апреля, 2020. Вторник 12:02
В Дагестане малоимущим семьям раздали более 7 тонн продуктов

В период священного месяца Рамадан в РД началась акция #НашДомДагестан, созданная для помощи нуждающимся людям. Акция стартовала благодаря инициативе известного российского общественного деятеля, лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева. Об этом пишут на сайте «Мирмол».

В Дагестане малоимущим семьям раздали более 7 тонн продуктов
Общество

Сообщают, что больше 7 тонн продовольствия, состоящих из нужных продуктов питания (мука, рис, макароны, сахар, гречневая крупа, масло), было вручено нуждающимся людям в первый день акции.

В ходе доставки продуктов волонтеры соблюдали все правила санитарной безопасности.

 

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взяты из открытых источников
 

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