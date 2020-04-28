В прошлый раз Путин обращался к гражданам страны 19 апреля в связи с празднованием Пасхи. Он отметил, что ситуация с эпидемией контролируется, а российское общество объединяется перед общей проблемой.
Анонсировано новое обращение Путина на 9 мая
- Автор Мадина
- 28 апреля, 2020. Вторник 08:50
Лидер РФ Владимир Путин обратится к ветеранам и гражданам России 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
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