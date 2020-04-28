Анонсировано новое обращение Путина на 9 мая

Лидер РФ Владимир Путин обратится к ветеранам и гражданам России 9 мая в связи с Днем Победы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В прошлый раз Путин обращался к гражданам страны 19 апреля в связи с празднованием Пасхи. Он отметил, что ситуация с эпидемией контролируется, а российское общество объединяется перед общей проблемой.