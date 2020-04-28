ЗАМАНА - Дагестанцам дан шанс принять участие в конкурсе научных работ «Горизонт 2100»

Дагестанцам дан шанс принять участие в конкурсе научных работ «Горизонт 2100»

Автор
28 апреля, 2020. Вторник 08:25
Дагестанцам дан шанс принять участие в конкурсе научных работ «Горизонт 2100»

Юные и активные жители Республики Дагестан смогут поучаствовать в международном онлайн-конкурсе научных работ «Горизонт 2100». Допустимый возраст участников – 16-26 лет. Сведения об этом опубликованы на сайте «Будни Буйнакска».

Дагестанцам дан шанс принять участие в конкурсе научных работ «Горизонт 2100»
Общество

В конкурсе будут рассматривать научные, научно-фантастические и научно-практические проекты.

Уже дан старт онлайн-конкурса АНО «Центр моделирования будущего в образовании, науке, экономике и социально гуманитарной сфере».

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top