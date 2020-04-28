В конкурсе будут рассматривать научные, научно-фантастические и научно-практические проекты.
Уже дан старт онлайн-конкурса АНО «Центр моделирования будущего в образовании, науке, экономике и социально гуманитарной сфере».
Юные и активные жители Республики Дагестан смогут поучаствовать в международном онлайн-конкурсе научных работ «Горизонт 2100». Допустимый возраст участников – 16-26 лет. Сведения об этом опубликованы на сайте «Будни Буйнакска».
В конкурсе будут рассматривать научные, научно-фантастические и научно-практические проекты.
Уже дан старт онлайн-конкурса АНО «Центр моделирования будущего в образовании, науке, экономике и социально гуманитарной сфере».
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