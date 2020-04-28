Об этом пишет официальный сайт Минздрава Дагестана.
По сообщению издания, раскритикованные учреждения допустили недостаток медикаментов в условиях эпидемии коронавируса.
Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджибрагимов раскритиковал недостаточно результативную работу медицинских учреждений.
Об этом пишет официальный сайт Минздрава Дагестана.
По сообщению издания, раскритикованные учреждения допустили недостаток медикаментов в условиях эпидемии коронавируса.
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