ЗАМАНА - Глава Минздрава подверг критике работу главных врачей допустивших нехватку медикаментов

Глава Минздрава подверг критике работу главных врачей допустивших нехватку медикаментов

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28 апреля, 2020. Вторник 08:15
Глава Минздрава подверг критике работу главных врачей допустивших нехватку медикаментов

Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджибрагимов раскритиковал недостаточно результативную работу медицинских учреждений.

Глава Минздрава подверг критике работу главных врачей допустивших нехватку медикаментов
Общество

Об этом пишет официальный сайт Минздрава Дагестана.

По сообщению издания, раскритикованные учреждения допустили недостаток медикаментов в условиях эпидемии коронавируса.

 

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