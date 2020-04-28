ЗАМАНА - Медучреждениям РД перечислено более 840 млн. рублей на борьбу с COVID-19

Медучреждениям РД перечислено более 840 млн. рублей на борьбу с COVID-19

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28 апреля, 2020. Вторник 08:05
Медучреждениям РД перечислено более 840 млн. рублей на борьбу с COVID-19

Больницам Республики Дагестан отправили более 840 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана».

Медучреждениям РД перечислено более 840 млн. рублей на борьбу с COVID-19
Общество

В заявлении министерства отмечается, что в прошедшую среду минздрав получил деньги, выделенные из федерального центра, в размере 842 миллионов руб. Средства уже распределили между медицинскими учреждениями. 

 

 

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