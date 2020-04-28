Медучреждениям РД перечислено более 840 млн. рублей на борьбу с COVID-19

Автор Мадина

Больницам Республики Дагестан отправили более 840 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана».

