В заявлении министерства отмечается, что в прошедшую среду минздрав получил деньги, выделенные из федерального центра, в размере 842 миллионов руб. Средства уже распределили между медицинскими учреждениями.
Больницам Республики Дагестан отправили более 840 миллионов рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана».
В заявлении министерства отмечается, что в прошедшую среду минздрав получил деньги, выделенные из федерального центра, в размере 842 миллионов руб. Средства уже распределили между медицинскими учреждениями.
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