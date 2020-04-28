Мэр заявил, что из-за эпидемии им было принято решение о продление отопительного сезона в Дагестане до 1 мая.
Продление отопительного сезона в Махачкале происходит уже в 3-й раз.
Отопительный сезон на территории республики продлили до 1 мая. Об этом сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев в социальных сетях. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».
Мэр заявил, что из-за эпидемии им было принято решение о продление отопительного сезона в Дагестане до 1 мая.
Продление отопительного сезона в Махачкале происходит уже в 3-й раз.
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