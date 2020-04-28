В Махачкале продлили отопительный сезон до 1 мая

Отопительный сезон на территории республики продлили до 1 мая. Об этом сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев в социальных сетях. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

Мэр заявил, что из-за эпидемии им было принято решение о продление отопительного сезона в Дагестане до 1 мая.

Продление отопительного сезона в Махачкале происходит уже в 3-й раз.