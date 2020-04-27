ЗАМАНА - Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

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27 апреля, 2020. Понедельник 18:23
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории

Лето текущего года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдения. Об этом заявил руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает телеканал "Россия 24".

Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Общество

По словам Кобылкина, в 2020 году наблюдается аномально жаркая температура. О том, что будущее лето может быть самым жарким за всю историю, свидетельствуют прогнозы Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций. Кобылкин на собрании у Владимира Путина по ситуации с паводками и пожарами в регионах России подчеркнул, что даже если предварительные сведения синоптиков не подтвердятся, то лето текущего года в любом случае войдет в топ-5 самых теплых за всю историю.

 

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