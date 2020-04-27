ЗАМАНА - Салман Ахмедов побывал в Акушинском районе

Салман Ахмедов побывал в Акушинском районе

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27 апреля, 2020. Понедельник 18:18
Салман Ахмедов побывал в Акушинском районе

26 апреля Салман Ахмедов прибыл с визитом в Акушинский район Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте сетевого издания «Akusha-Dargo».

Салман Ахмедов побывал в Акушинском районе
Общество

Вместе с главным врачом Акушинской Центральной районной больницы Магомедамином Саидовым и представителями властей района медицинские специалисты посетили село Тебекмахи, в котором зарегистрирован рост заболеваний внебольничной пневмонией.

 

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