Вместе с главным врачом Акушинской Центральной районной больницы Магомедамином Саидовым и представителями властей района медицинские специалисты посетили село Тебекмахи, в котором зарегистрирован рост заболеваний внебольничной пневмонией.
Салман Ахмедов побывал в Акушинском районе
- Автор Мадина
- 27 апреля, 2020. Понедельник 18:18
26 апреля Салман Ахмедов прибыл с визитом в Акушинский район Дагестана. Сведения об этом опубликованы на сайте сетевого издания «Akusha-Dargo».
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