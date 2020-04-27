За неделю на Северном Кавказе задержали 9 человек из списка федерального розыска

Автор Мадина

На прошлой неделе на Северном Кавказе было арестовано 9 россиян, которые числились в федеральном розыске. Об этом пишет пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории СКФО. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».

