Как сообщают, в прошедшую неделю силовики провели более 120 специальных и профилактических мероприятий. Как отметили в Объединенной группировке войск, это дало возможность обезвредить члена террористической группировки, арестовать почти 20 нарушителей закона, а также изъять около 1,5 тысяч разных боеприпасов.
За неделю на Северном Кавказе задержали 9 человек из списка федерального розыска
- Автор Мадина
- 27 апреля, 2020. Понедельник 18:11
На прошлой неделе на Северном Кавказе было арестовано 9 россиян, которые числились в федеральном розыске. Об этом пишет пресс-служба Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории СКФО. Сведения об этом опубликованы на сайте «Махачкалинские известия».