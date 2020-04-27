МФЦ Дагестана временно работают в режиме консультирования граждан через call- центр

МФЦ Дагестана с 28 апреля временно приостанавливают прием документов от людей. Об этом заявил сегодня министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов в процессе ВКС собрания с филиалами ГАУ «МФЦ в Дагестане», по вопросу корректировки режима работы многофункциональных центров.

Такое решение было принято на основе динамики заражения коронавирусом в регионе. В этот период будет обеспечена бесперебойная работа call-центров всех МФЦ. Россияне смогут получить консультации по всем категориям услуг, в том числе о возможности оформления их в электронном виде. Дабы оперативно консультировать и обрабатывать все заявки, количество дежурных операторов call-центров увеличено. Министр экономики РД подчеркнул, что это временная мера и в этот период жителям нужно ограничить визиты в общественные места и по возможности пребывать дома.