ЗАМАНА - МФЦ Дагестана временно работают в режиме консультирования граждан через call- центр

МФЦ Дагестана временно работают в режиме консультирования граждан через call- центр

Автор
27 апреля, 2020. Понедельник 17:57
МФЦ Дагестана временно работают в режиме консультирования граждан через call- центр

МФЦ Дагестана с 28 апреля временно приостанавливают прием документов от людей.
Об этом заявил сегодня министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов в процессе ВКС собрания с филиалами ГАУ «МФЦ в Дагестане», по вопросу корректировки режима работы многофункциональных центров.

МФЦ Дагестана временно работают в режиме консультирования граждан через call- центр
Общество

Такое решение было принято на основе динамики заражения коронавирусом в регионе. В этот период будет обеспечена бесперебойная работа call-центров всех МФЦ. Россияне смогут получить консультации по всем категориям услуг, в том числе о возможности оформления их в электронном виде. Дабы оперативно консультировать и обрабатывать все заявки, количество дежурных операторов call-центров увеличено. Министр экономики РД подчеркнул, что это временная мера и в этот период жителям нужно ограничить визиты в общественные места и по возможности пребывать дома.

 

Прочитано 29 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top