В условиях режима повышенной готовности мэр Москвы издал указ, о том что в столице введён Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы.

Граждан, которые используют личный либо общественный транспорт без пропуска, привлекут к административной ответственности.

Вследствие этого, продавать билеты на любом виде транспорта с конечным либо остановочным пунктом в Москве будут исключительно тем, у кого есть оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в столичный город страны. Информация о таком пропуске указывается на проездном документе. Если данного пропуска нет, то в поездке откажут.