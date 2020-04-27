ЗАМАНА - Опубликована информация для жителей Дагестана, собирающихся посетить Москву

Опубликована информация для жителей Дагестана, собирающихся посетить Москву

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27 апреля, 2020. Понедельник 15:40
Опубликована информация для жителей Дагестана, собирающихся посетить Москву

В условиях режима повышенной готовности мэр Москвы издал указ, о том что в столице введён Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы.

Опубликована информация для жителей Дагестана, собирающихся посетить Москву
Общество

Граждан, которые используют личный либо общественный транспорт без пропуска, привлекут к административной ответственности.

Вследствие этого, продавать билеты на любом виде транспорта с конечным либо остановочным пунктом в Москве будут исключительно тем, у кого есть оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в столичный город страны. Информация о таком пропуске указывается на проездном документе. Если данного пропуска нет, то в поездке откажут.

 
 

 

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