ЗАМАНА - Резервный фонд помощи нуждающимся создали власти Новолакского района

Резервный фонд помощи нуждающимся создали власти Новолакского района

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27 апреля, 2020. Понедельник 15:25
Резервный фонд помощи нуждающимся создали власти Новолакского района

Власти Новолакского района создадут резервный фонд, средства которого направят на то, чтобы помочь нуждающимся гражданам и медицинским учреждениям муниципалитета. Об этом "Замана" проинформировала пресс-служба районной администрации.

Резервный фонд помощи нуждающимся создали власти Новолакского района
Общество

В пресс-службе подчеркнули, что в резервный фонд перечислены уже первые средства – специалисты районной администрации переведут в него однодневный заработок. 

 

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