Как отметили представители пресс-службы, власти района дали оценку сегодняшней обстановке в селе Ашильта и порекомендовали реализовать все необходимые меры в селе для того, чтобы не допустить распространение коронавируса.
Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района
- Автор Габи
- 27 апреля, 2020. Понедельник 15:14
В центральной мечети села Ашильта состоялась встреча с участием имама населённого пункта М. Мусаева, представителя молодёжи М. Абдулвагабова, представителя общественного совета независимой оценки при Министерстве здравоохранения Республики Дагестан Г. Абдулаева, врача-эпидемиолога М. Абдулаева и руководителя МБУ «ЕИС» района Х. Хайбулаева. Об этой информируют в пресс-службе муниципалитета.
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