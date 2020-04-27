ЗАМАНА - Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района

Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района

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27 апреля, 2020. Понедельник 15:14
Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района

В центральной мечети села Ашильта состоялась встреча с участием имама населённого пункта М. Мусаева, представителя молодёжи М. Абдулвагабова, представителя общественного совета независимой оценки при Министерстве здравоохранения Республики Дагестан Г. Абдулаева, врача-эпидемиолога М. Абдулаева и руководителя МБУ «ЕИС» района Х. Хайбулаева. Об этой информируют в пресс-службе муниципалитета.

Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района
Общество

Как отметили представители пресс-службы, власти района дали оценку сегодняшней обстановке в селе Ашильта и порекомендовали реализовать все необходимые меры в селе для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. 

 

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