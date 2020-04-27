Меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции обсудили в селе Ашильта Унцукульского района

В центральной мечети села Ашильта состоялась встреча с участием имама населённого пункта М. Мусаева, представителя молодёжи М. Абдулвагабова, представителя общественного совета независимой оценки при Министерстве здравоохранения Республики Дагестан Г. Абдулаева, врача-эпидемиолога М. Абдулаева и руководителя МБУ «ЕИС» района Х. Хайбулаева. Об этой информируют в пресс-службе муниципалитета.