ЗАМАНА - В Дагестане беременная женщина вылечилась от коронавируса

В Дагестане беременная женщина вылечилась от коронавируса

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27 апреля, 2020. Понедельник 11:28
В Дагестане беременная женщина вылечилась от коронавируса

Очередная победа медицинских работников Дагестана над коронавирусом. В городской клинической больнице сегодня сняли с аппарата ИВЛ пациентку, которая находилась в крайне тяжёлом состоянии, у неё диагностировали сложную форму пневмонии.

В Дагестане беременная женщина вылечилась от коронавируса
Общество

В начале апреля Министерство здравоохранения организовало транспортировку женщины на медвертолете из Хасавюрта в Махачкалу, где её госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Было выявлено, что пациентка находилась на восьмом месяце беременности. После оценки её состояния, решили срочно провести кесарево сечение. Операция прошла в госпитале для беременных женщин с подозрением на СOVID-19 на базе ЦГБ Каспийска. Все прошло благополучно, малыш появился на свет здоровый. Сама пациентка для дальнейшего лечения на реанимобиле была перевезена в Городскую клиническую больницу. Там она провела пару дней и вот сегодня, отличная новость, пациентка пришла в себя и теперь может дышать самостоятельно. В ближайшее время врачи переведут её из реанимации в отделение. Минздрав РД призывает жителей республики оставаться дома и беречь себя и близких.

 

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