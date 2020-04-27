В Дагестане беременная женщина вылечилась от коронавируса

В начале апреля Министерство здравоохранения организовало транспортировку женщины на медвертолете из Хасавюрта в Махачкалу, где её госпитализировали в одно из медицинских учреждений. Было выявлено, что пациентка находилась на восьмом месяце беременности. После оценки её состояния, решили срочно провести кесарево сечение. Операция прошла в госпитале для беременных женщин с подозрением на СOVID-19 на базе ЦГБ Каспийска. Все прошло благополучно, малыш появился на свет здоровый. Сама пациентка для дальнейшего лечения на реанимобиле была перевезена в Городскую клиническую больницу. Там она провела пару дней и вот сегодня, отличная новость, пациентка пришла в себя и теперь может дышать самостоятельно. В ближайшее время врачи переведут её из реанимации в отделение. Минздрав РД призывает жителей республики оставаться дома и беречь себя и близких.