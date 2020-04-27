ЗАМАНА - В Дагестане активисты ОНФ передали продукты врачам Городской КБ №1

В Дагестане активисты ОНФ передали продукты врачам Городской КБ №1

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27 апреля, 2020. Понедельник 00:30
В Дагестане активисты ОНФ передали продукты врачам Городской КБ №1

В ходе акций #МыВместе и «Тележка добра» активисты ОНФ передали врачам Городской КБ №1, которые на протяжении долгого времени находятся на территории больницы, помогая больным с коронавирусной инфекцией, коробки с фруктами, которые предоставила фруктово-овощная база «Экзотика», и продукты от жителей города. Об этом информируют в пресс-службе ОНФ.

В Дагестане активисты ОНФ передали продукты врачам Городской КБ №1
Общество

Сопредседатель ОНФ в РД Джамбулат Магомедов отметил, что к акции будут присоединяться больше людей для помощи медикам.

 

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