Директор онлайн школы Халипа Тагиров отметил, что в учебном заведении не акцентировали внимание на быстром приросте учащихся, чтобы последовательно отладить систему обучения. Однако вследствие распространения новой коронавирусной инфекции ученики прекратили посещать школы, и «Дом знаний» предложил каждому желающему бесплатное дистанционное обучение на период режима самоизоляции: доступ ко всем видео, заданиям, тренажерам и электронной библиотеке. Известно, что обратились за помощью 28 школ.
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