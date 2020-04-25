ЗАМАНА - Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа

Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа

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25 апреля, 2020. Суббота 19:29
Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа

Первая в СКФО общеобразовательная онлайн-школа «Дом знаний» начала свою деятельность в дагестанской столице в сентябре 2019 года, и до введения режима самоизоляции в ней обучалось 40 школьников. В настоящее время с помощью платформы занимается свыше 21 000 детей.

Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа
Общество

Директор онлайн школы Халипа Тагиров отметил, что в учебном заведении не акцентировали внимание на быстром приросте учащихся, чтобы последовательно отладить систему обучения. Однако вследствие распространения новой коронавирусной инфекции ученики прекратили посещать школы, и «Дом знаний» предложил каждому желающему бесплатное дистанционное обучение на период режима самоизоляции: доступ ко всем видео, заданиям, тренажерам и электронной библиотеке. Известно, что обратились за помощью 28 школ.

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