Учитель в сети: как работает первая на Кавказе онлайн-школа

Автор Габи

Первая в СКФО общеобразовательная онлайн-школа «Дом знаний» начала свою деятельность в дагестанской столице в сентябре 2019 года, и до введения режима самоизоляции в ней обучалось 40 школьников. В настоящее время с помощью платформы занимается свыше 21 000 детей.