Как отметила Абрамченко, благодаря финансированию предотвратится мусорный коллапс в условиях, когда увеличился объём вывозимого мусора в среднем на 20% и снизилась собираемость платежей.
Помимо этого, в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" внесли нужные изменения для того, чтобы финансировать две меры поддержки. Это трансферты регионам для того, чтобы обеспечить устойчивую работу региональных операторов и субсидии кредитным организациям РФ на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые были выданы региональным операторам, чтобы увеличить оборотные средства. На эти меры выделят 9422,83 млн. рублей и 824,87 млн. рублей соответственно.