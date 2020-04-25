ЗАМАНА - Регионы со следующей недели получат более 10 млрд рублей помощи операторам по вывозу отходов

Регионы со следующей недели получат более 10 млрд рублей помощи операторам по вывозу отходов

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25 апреля, 2020. Суббота 16:23
Регионы со следующей недели получат более 10 млрд рублей помощи операторам по вывозу отходов

Срочная антикризисная помощь суммой свыше 10 млрд рублей для того, чтобы поддерживать бесперебойный вывоз бытовых отходов помогут регионам со следующей недели. Об этом проинформировали в пресс-службе заместителя председателя правительства России Виктории Абрамченко.

Регионы со следующей недели получат более 10 млрд рублей помощи операторам по вывозу отходов
Общество

Как отметила Абрамченко, благодаря финансированию предотвратится мусорный коллапс в условиях, когда увеличился объём вывозимого мусора в среднем на 20% и снизилась собираемость платежей.

Помимо этого, в паспорт федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" внесли нужные изменения для того, чтобы финансировать две меры поддержки. Это трансферты регионам для того, чтобы обеспечить устойчивую работу региональных операторов и субсидии кредитным организациям РФ на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, которые были выданы региональным операторам, чтобы увеличить оборотные средства. На эти меры выделят 9422,83 млн. рублей и 824,87 млн. рублей соответственно.

 

 

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