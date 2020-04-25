К призыву руководителя Избербаша прислушался ЗАО Винно-коньячный завод «Избербашский». 23 апреля, они направили значительное количество продовольственных товаров в фонд, который организован при Молодёжном совете Избербаша.
ВКЗ «Избербашский» передал продукты питания в фонд помощи малоимущим
- Автор Мадина
- 25 апреля, 2020. Суббота 15:06
Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков призвал бизнесменов помогать нуждающимся семьям. Об этом пишет сетевое издание «Избербаш-инфо».
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