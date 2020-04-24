ЗАМАНА - В Дагестане депутаты оказывают помощь малообеспеченным семьям

В Дагестане депутаты оказывают помощь малообеспеченным семьям

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24 апреля, 2020. Пятница 15:03
В Дагестане депутаты оказывают помощь малообеспеченным семьям

Из-за пандемии COVID-19 депутаты парламента РД помогают семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

В Дагестане депутаты оказывают помощь малообеспеченным семьям
Общество

Так депутат Народного Собрания РД Башир Булатов выделил личные средства на благотворительную помощь гражданам нескольких сёл Левашинского района в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, малообеспеченным семьям раздали продуктовые наборы, которые включали в себя муку, гречку, рис, сахар, масло и чай. В общей сложности в район доставили продукты более чем 500 кг.

 

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