Так депутат Народного Собрания РД Башир Булатов выделил личные средства на благотворительную помощь гражданам нескольких сёл Левашинского района в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности, малообеспеченным семьям раздали продуктовые наборы, которые включали в себя муку, гречку, рис, сахар, масло и чай. В общей сложности в район доставили продукты более чем 500 кг.
В Дагестане депутаты оказывают помощь малообеспеченным семьям
- Автор Габи
- 24 апреля, 2020. Пятница 15:03
Из-за пандемии COVID-19 депутаты парламента РД помогают семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
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