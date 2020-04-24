ЗАМАНА - В Кизилюрте провели очередную дезинфекцию открытых пространств

В Кизилюрте провели очередную дезинфекцию открытых пространств

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24 апреля, 2020. Пятница 12:54
В Кизилюрте провели очередную дезинфекцию открытых пространств

В Кизилюрте продолжается организация мероприятий по дезинфекции подъездов жилых домов и объектов массового скопления, пишет сетевое издание газеты "Зори Табасарана".

В Кизилюрте провели очередную дезинфекцию открытых пространств
Общество

Каждый день сотрудники управляющих организаций, вооружившись специальной техникой для опрыскивания раствора, обрабатывают стены, перила, ступени, входные двери, а также мусорные контейнеры.

 

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