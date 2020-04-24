Парк «Россия — моя история» готов предоставить площадку для госпиталя

В Махачкале свою площадку для создания госпиталя готов предоставить исторический парк «Россия — моя история» в связи с коронавирусной эпидемией в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу парка в Инстаграм.

По сегодняшней информации, в Республике Дагестан коронавирусом заболели 567 граждан. Как сообщил руководитель музея, для них важно здоровье и благополучие сограждан, поэтому они готовы пойти на такой шаг: открыть госпиталь в своих стенах. Подробнее можно прочитать тут.