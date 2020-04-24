По сегодняшней информации, в Республике Дагестан коронавирусом заболели 567 граждан. Как сообщил руководитель музея, для них важно здоровье и благополучие сограждан, поэтому они готовы пойти на такой шаг: открыть госпиталь в своих стенах. Подробнее можно прочитать тут.
Парк «Россия — моя история» готов предоставить площадку для госпиталя
- Автор Мадина
- 24 апреля, 2020. Пятница 12:35
В Махачкале свою площадку для создания госпиталя готов предоставить исторический парк «Россия — моя история» в связи с коронавирусной эпидемией в стране. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу парка в Инстаграм.
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- Парк "Россия - моя история" в Махачкале готов предоставить площадку для госпиталя