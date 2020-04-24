ЗАМАНА - Муфтият Дагестана официально объявил дату начала месяца Рамадан

Муфтият Дагестана официально объявил дату начала месяца Рамадан

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24 апреля, 2020. Пятница 00:00
Муфтият Дагестана официально объявил дату начала месяца Рамадан

Муфтият Дагестана официально объявил 25 апреля первым днём священного месяца Рамадан. Данную информацию сообщает РИА "Дагестан" размещена на сайте организации.

Муфтият Дагестана официально объявил дату начала месяца Рамадан
Общество

Напомним, ранее Муфтият обратился к верующим республики и призвал их совершать все богослужения дома, в том числе таравих-намазы и все остальные намазы, совершаемые в святые ночи. 

 

 

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