Напомним, ранее Муфтият обратился к верующим республики и призвал их совершать все богослужения дома, в том числе таравих-намазы и все остальные намазы, совершаемые в святые ночи.
Муфтият Дагестана официально объявил 25 апреля первым днём священного месяца Рамадан. Данную информацию сообщает РИА "Дагестан" размещена на сайте организации.
Напомним, ранее Муфтият обратился к верующим республики и призвал их совершать все богослужения дома, в том числе таравих-намазы и все остальные намазы, совершаемые в святые ночи.
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