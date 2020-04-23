В Махачкале раздали 400 продуктовых наборов для нуждающихся

22 апреля в дагестанской столице была проведена очередная благотворительная акция по раздаче продуктов питания для нуждающихся жителей. Благотворительность проходит в соответствии с Всероссийским проектом «Мы Вместе».

Всего раздали 400 продуктовых наборов. В общем в рамках этого проекта в Махачкале запланирована раздача 20 тысяч продовольственных наборов.

Каждый житель города, который нуждается в помощи может позвонить на номер горячей линии проекта (8 800 200-34-11).

Кроме того по вопросам относительно доставки продуктовых наборов и выплаты пособий по безработице можно обратиться в КОЛЛ-ЦЕНТР Министерства труда и социального развития Республики Дагестан по номеру 64-15-04. Если есть вопросы, связанные непосредственно с коронавирусом, можно позвонить на номер горячей линии Минздрава РД: 67-15-99.