ЗАМАНА - ДГУ предоставил дезрастворы дому-интернату «Ветеран»

ДГУ предоставил дезрастворы дому-интернату «Ветеран»

Автор
23 апреля, 2020. Четверг 17:47
ДГУ предоставил дезрастворы дому-интернату «Ветеран»

Руководство Дагестанского Государственного университета предоставило дезинфицирующие средства дому-интернату для престарелых «Ветеран». Как проинформировали в пресс-службе вуза, 120 литров дезинфицирующих средств вручили учреждению при содействии ОНФ.

ДГУ предоставил дезрастворы дому-интернату «Ветеран»
Общество

Ректор университета Муртазали Рабаданов отметил, что производство дезинфицирующих средств в Даггосуниверситете стартовало ещё с начала введения карантина.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top