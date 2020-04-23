Ректор университета Муртазали Рабаданов отметил, что производство дезинфицирующих средств в Даггосуниверситете стартовало ещё с начала введения карантина.
ДГУ предоставил дезрастворы дому-интернату «Ветеран»
- Автор Габи
- 23 апреля, 2020. Четверг 17:47
Руководство Дагестанского Государственного университета предоставило дезинфицирующие средства дому-интернату для престарелых «Ветеран». Как проинформировали в пресс-службе вуза, 120 литров дезинфицирующих средств вручили учреждению при содействии ОНФ.
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