Самое важное – следовать всем санитарным правилам Роспотребнадзора, чтобы защитить себя от коронавируса. Такую цель поставил перед руководителями всех хозяйств лидер этого муниципалитета Гаджимурад Мусаев.
В хозяйствах Казбековского района приступили к стрижке овец
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 16:18
Сельхозтоваропроизводителями Казбековского района Дагестана организуются сезонные сельхозработы в режиме повышенной готовности в оптимальные сроки, совсем не сбавляя скорости. Сведения об этом опубликованы на сайте сетевого издания «Салатавия».
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