Акцию организовали министерство по делам молодежи Дагестана, Федерация автомобильного спорта, Министерство труда и социального развития региона, Клуб автолюбителей, а также Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы.
400 продуктовых наборов раздали нуждающимся махачкалинцам
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 16:11
В столице Дагестана и сейчас организуют акцию по оказанию помощи всем малоимущим жителям. Например, 22 апреля в Махачкале в рамках Всероссийского проекта #МыВместе организовали благотворительную акцию. Сведения об этом опубликованы на сайте MINMOL.RU
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