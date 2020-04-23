400 продуктовых наборов раздали нуждающимся махачкалинцам

В столице Дагестана и сейчас организуют акцию по оказанию помощи всем малоимущим жителям. Например, 22 апреля в Махачкале в рамках Всероссийского проекта #МыВместе организовали благотворительную акцию. Сведения об этом опубликованы на сайте MINMOL.RU