В селе Сурхачи Кайтагского района провели полную дезинфекцию
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 15:01
Из-за обнаружения 2-х случаев заражения коронавирусом в селе Сурхачи Кайтагского района, 22 апреля, по решению оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции организована полная дезинфекция всех общественных мест этого населенного пункта: улиц, организаций и учреждений, а также поверхностей жилых домов, общественного и частного автотранспорта.
С утра ответственные сотрудники аппарата районной администрации и руководители сельских поселений района обработали все поверхности вышеупомянутых мест. Подробнее можно прочитать тут.
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