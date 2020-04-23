Из-за обнаружения 2-х случаев заражения коронавирусом в селе Сурхачи Кайтагского района, 22 апреля, по решению оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции организована полная дезинфекция всех общественных мест этого населенного пункта: улиц, организаций и учреждений, а также поверхностей жилых домов, общественного и частного автотранспорта.

