Проверку выполняла специальная межведомственная группа из числа работников Роспотребнадзора, администрации муниципалитета и управления гражданского обороны.
Согласно информации, представленной пресс-службой муниципалитета, предпринимательские объекты проверялись на наличие антисептических средств у входов в компании, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток) у продавцов и т.д.
Торговые объекты, не связанные с продовольственной сферой, проверяются на предмет включения в реестр организаций, которые имеют право работать в условиях режима самоизоляции.