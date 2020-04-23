В Хасавюрте проверили предпринимателей на предмет соблюдения требований санитарных норм в условиях пандемии

В Хасавюрте проверили объекты ведения предпринимательской деятельности на предмет соблюдения рекомендаций Роспотребназора РД.

Проверку выполняла специальная межведомственная группа из числа работников Роспотребнадзора, администрации муниципалитета и управления гражданского обороны.

Согласно информации, представленной пресс-службой муниципалитета, предпринимательские объекты проверялись на наличие антисептических средств у входов в компании, средств индивидуальной защиты (медицинских масок, перчаток) у продавцов и т.д.

Торговые объекты, не связанные с продовольственной сферой, проверяются на предмет включения в реестр организаций, которые имеют право работать в условиях режима самоизоляции.