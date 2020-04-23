Жителей муниципалитета призывают сохранять действующий режим самоизоляции. Население с пониманием относится ко всем принимаемым мерам профилактики.
В Ахтынском районе продолжают дезинфицировать социальные объекты
- Автор Габи
- 23 апреля, 2020. Четверг 12:43
Социально-значимые объектов продолжают дезинфицировать в каждом поселении Ахтынского района, чтобы не допустить распространение коронавируса.
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