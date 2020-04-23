Здесь непрерывно ведётся контроль температуры тела специалистов бесконтактным термометром. Как отметил заместитель главы района Багаутдин Мамаев, именно дисциплина имеет большое значение в медицинских противоэпидемических мероприятиях. Строгое неукоснительное соблюдение рекомендаций Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также личная ответственность служащих поможет значительно снизить риск распространения инфекции.
В администрации Хасавюртовского района ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия против COVID-19
- Автор Габи
- 23 апреля, 2020. Четверг 12:37
Здание администрации Хасавюртовского района постоянно дезинфицируется для того, чтобы не допустить заражения коронавирусом сотрудников.
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