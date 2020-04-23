ЗАМАНА - В администрации Хасавюртовского района ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия против COVID-19

В администрации Хасавюртовского района ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия против COVID-19

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23 апреля, 2020. Четверг 12:37
В администрации Хасавюртовского района ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия против COVID-19

Здание администрации Хасавюртовского района постоянно дезинфицируется для того, чтобы не допустить заражения коронавирусом сотрудников.

В администрации Хасавюртовского района ежедневно проводятся дезинфекционные мероприятия против COVID-19
Общество

Здесь непрерывно ведётся контроль температуры тела специалистов бесконтактным термометром. Как отметил заместитель главы района Багаутдин Мамаев, именно дисциплина имеет большое значение в медицинских противоэпидемических мероприятиях. Строгое неукоснительное соблюдение  рекомендаций Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, а также  личная ответственность служащих поможет значительно снизить риск распространения инфекции.

 

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