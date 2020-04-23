Власти Дагестана планируют направить порядка 280 млн рублей на строительство водопровода

Примерно 280 миллионов рублей собираются выделить власти Республики Дагестан на постройку водопровода «Кизилюрт — Бабаюрт», который улучшит качество водоснабжения граждан 3-х районов региона. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы портала госзакупки.

Заявки на участие в тендере принимают до 27 апреля, аукцион пройдет в тот же день. Победитель должен завершить все работы в течение 150 календарных дней с момента подписания контракта. Подробнее можно прочитать тут.