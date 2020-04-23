ЗАМАНА - Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

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23 апреля, 2020. Четверг 11:39
Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля текущего года, будут действительными. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. ⠀

Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав
Общество

Свидетельство о рождении будет являться удостоверяющим документом для всех граждан России, которые достигли 14 лет, но не успели получить паспорт.

Такие меры приняты, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в стране.

 

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