Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав

Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля текущего года, будут действительными. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. ⠀

Свидетельство о рождении будет являться удостоверяющим документом для всех граждан России, которые достигли 14 лет, но не успели получить паспорт.

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Такие меры приняты, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в стране.