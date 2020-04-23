Свидетельство о рождении будет являться удостоверяющим документом для всех граждан России, которые достигли 14 лет, но не успели получить паспорт.
⠀
Такие меры приняты, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса в стране.
Продлены сроки действия истекающих паспортов и водительских прав
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 11:39
Паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля текущего года, будут действительными. Такой указ подписал президент России Владимир Путин. ⠀
Свидетельство о рождении будет являться удостоверяющим документом для всех граждан России, которые достигли 14 лет, но не успели получить паспорт.
Последнее от Мадина
- Около 280 млн рублей направят на строительство водопровода "Кизилюрт - Бабаюрт"
- Власти Дагестана планируют направить порядка 280 млн рублей на строительство водопровода
- В ДТП в Дагестане погибли женщина и ребенок
- Руководитель Минздрава РД проинспектировал ЛПУ в Хасавюрте и Унцукульском районе
- Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ