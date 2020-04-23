Джамалудин Гаджиибрагимов оценил подготовку ЛПУ к массовому приему пациентов при возможном ухудшении коронавирусной обстановки. В данное время три отделения ЦРБ перепрофилированы под инфекционные.
Руководитель Минздрава РД проинспектировал ЛПУ в Хасавюрте и Унцукульском районе
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 11:32
Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов проинспектировал ЦРБ Унцукульского района, где за маленький отрезок времени было госпитализировано 50 пациентов с пневмонией. Об этом пишет РИА «Дагестан», ссылаясь на пресс-службу Минздрава Дагестана.
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