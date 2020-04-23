Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ

В инфекционном отделении ЦГБ сейчас работают 2 изолированные друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем пребывают пациенты с симптомами простуды и других инфекционных болезней, у них взяли мазки на определение коронавируса и диагноз не подтвердился. Во второй части отделения пребывают пациенты с подтверждённым диагнозом на коронавирусную инфекцию. Подробнее можно прочитать тут.