В инфекционном отделении ЦГБ сейчас работают 2 изолированные друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем пребывают пациенты с симптомами простуды и других инфекционных болезней, у них взяли мазки на определение коронавируса и диагноз не подтвердился. Во второй части отделения пребывают пациенты с подтверждённым диагнозом на коронавирусную инфекцию. Подробнее можно прочитать тут.
Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ
- Автор Мадина
- 23 апреля, 2020. Четверг 11:29
Глава Дербента встретился с главным врачом ЦГБ.
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