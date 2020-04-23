ЗАМАНА - Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ

Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ

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23 апреля, 2020. Четверг 11:29
Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ

Глава Дербента встретился с главным врачом ЦГБ.

Мэр Дербента провел встречу с главврачом ЦГБ
Общество

В инфекционном отделении ЦГБ сейчас работают 2 изолированные друг от друга части. В первой — провизорное отделение, в нем пребывают пациенты с симптомами простуды и других инфекционных болезней, у них взяли мазки на определение коронавируса и диагноз не подтвердился. Во второй части отделения пребывают пациенты с подтверждённым диагнозом на коронавирусную инфекцию.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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